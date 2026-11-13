W obwodzie czerkaskim rosyjski ostrzał uszkodził sieci gazowe; część mieszkańców pozostała bez gazu

Rosyjskie wojska zaatakowały obwód czerkaskie, w wyniku czego uszkodzono infrastrukturę gazową. Część mieszkańców została tymczasowo pozbawiona dostaw gazu.

W wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono sieci gazowe we wsi Mliiw w obwodzie czerkaskim. W związku z tym część miejscowości pozostaje obecnie bez gazu.

Ekipy awaryjne już pracują na miejscu i likwidują skutki ostrzału. Jednocześnie nie podano jeszcze dokładnych terminów przywrócenia dostaw gazu.

Spółka „Gazmeredzy” wezwała mieszkańców, w których domach przerwano dostawy gazu, do zakręcenia zaworów przed urządzeniami gazowymi.

O przywróceniu dostaw gazu firma poinformuje w późniejszym terminie.

Informację tę przekazał oddział Gazmerzhi w Czerkasach.

W ciągu doby, od rana 12 do rana 13 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły ponad 50 ataków na 25 miejscowości w 14 gminach obwodu sumskiego. W wyniku ostrzałów zginęły dwie osoby, a jedna osoba została ranna.

W ciągu doby rosyjskie wojska zaatakowały 52 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku uderzeń na Zaporoże i rejon zaporoski rannych zostało 15 osób, w tym dwoje dzieci.

W wyniku ataku drona na obwód sumski 12 listopada zginęło dwóch lokalnych mieszkańców w wieku 57 i 47 lat. Mężczyźni przebywali przy motocyklu w gminie Seredyno-Budskiej w rejonie szostkowskim – poinformował szef Sumskiej Obwodowej Administracji Oleg Grigorow.

W wyniku rosyjskiego ataku na Winnicę ranni zostali ludzie, a także uszkodzony został budynek przedszkola. O skutkach ataku poinformował burmistrz Siergiej Morgunow.

Rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną i sektor mieszkaniowy w obwodzie rówieńskim, w szczególności wielopiętrowy budynek w centrum obwodu. W wyniku ostrzału sześć osób odniosło rany, a część miejscowości pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Czytaj nas na