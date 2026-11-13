В Черкасской области в результате российского обстрела были повреждены газовые сети, часть жителей осталась без газа
Российские войска атаковали Черкасскую область, в результате чего была повреждена газовая инфраструктура. Часть жителей временно осталась без газоснабжения.
В результате российского нападения повреждены газовые сети в селе Млиев Черкасской области. Вследствие этого часть населенного пункта в настоящее время остается без газа.
Аварийные бригады уже работают на месте и устраняют последствия обстрела. В то же время точные сроки возобновления газоснабжения пока не сообщаются.
В «Газмережах» призвали жителей, в домах которых прекратилась подача газа, перекрыть краны перед газовыми приборами.
О возобновлении газоснабжения компания сообщит дополнительно.
Об этом сообщил Черкасский филиал Газмережи.
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