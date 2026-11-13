在切尔卡瑟州，俄罗斯的炮击损坏了天然气管网，部分居民面临断气

俄罗斯军队袭击了切尔卡瑟州，导致天然气基础设施受损。部分居民暂时无法获得天然气供应。

由于俄罗斯的袭击，切尔卡瑟州姆利耶夫村的天然气管网遭到破坏。受此影响，该村部分地区目前处于断气状态。

应急抢修队已赶赴现场，正在处理炮击造成的后果。不过，目前尚未公布恢复供气的确切时间。

“燃气网络”公司呼吁家中燃气供应中断的居民，关闭燃气器具前的阀门。

关于恢复供气的时间，该公司将另行通知。

这一消息由天然气网络切尔卡瑟分部发布。

11月12日清晨至13日清晨的24小时内，俄军对苏姆州14个地方社区的25个居民点发动了50多次袭击。炮击导致两人死亡，另有1人受伤。

过去24小时内，俄军袭击了扎波罗热州52个居民点。扎波罗热市及扎波罗热区遭受袭击后，共有15人受伤，其中包括两名儿童。

11月12日，苏姆州遭遇无人机袭击，两名年龄分别为57岁和47岁的当地居民遇难。据苏姆州行政管理局局长奥列格·格里戈罗夫称，两名男子当时正在肖斯季诺区塞雷迪诺-布德斯基社区的一辆摩托车旁。

俄罗斯对文尼察的袭击造成人员伤亡，一所幼儿园的建筑也遭到损毁。市长谢尔盖·莫尔古诺夫通报了此次袭击的后果。

俄军袭击了罗夫诺州的能源基础设施和居民区，特别是该州首府的一栋多层住宅楼。炮击导致6人受伤，部分居民点断电。

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