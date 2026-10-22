Видео: Дроны атаковали российские регионы, взрывы раздавались в нескольких областях

В ночь на 22 октября российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Взрывы раздавались в Липецкой, Тульской, Курской, Белгородской и Московской областях, а в Ленинградской области объявили об угрозе атаки дронов.

Больше всего подробностей поступило из Липецка. Местные жители сообщили, что над городом работала противовоздушная оборона, а один из сбитых беспилотников попал в жилой дом.

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Над многоэтажками поднимался дым, в одном из них, по сообщениям, вспыхнул пожар.

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Обломки еще одного сбитого дрона упали на местную поликлинику, на здании загорелась крыша.

Липецк — областной центр России, расположенный примерно в 400 км к югу от Москвы. В городе работает Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), который производит около 20% всей российской стали, а также расположен военный аэродром.

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Впоследствии взрывы раздавались и в Туле. Очевидцы сообщали о работе ПВО.

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Беспилотники добрались и до Московской области. На севере Москвы местные жители слышали громкий взрыв. Мониторинговые каналы сообщили, что ракеты залетели в район Серпухова.

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По данным осинтеров, 75-й арсенал, где хранят и ремонтируют системы противовоздушной обороны, атаковали ракетами и реактивными дронами. Во время атаки в городе раздавались звуки ракетного обстрела.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сначала сообщил о якобы уничтожении 90 беспилотников, которые направлялись к столице РФ. Впоследствии российские СМИ написали, что с полуночи ПВО сбила уже 163 дрона, направлявшихся на Москву. По словам Собянина, последняя группа из 73 беспилотников была уничтожена до 04:00 по московскому времени. На местах падения обломков работали экстренные службы.

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Атака на Московский регион продолжалась. Очевидцы сообщали о работе ПВО в таких городах:

Серпухов;

Домодедово;

Коломна;

Раменское;

Бронницах;

Котельники.

Во всех аэропортах Московского региона действовал план «Ковёр»: аэропорты закрыли на прилёт и вылёт, а самолёты перенаправляли в другие места.

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Также о взрывах и массированном пролете беспилотников сообщали:

в Курской области;

в Белгородской области;

в Воронеже.

В Ленинградской области объявили об опасности атаки беспилотников, ранее угрозу дронов объявляли и в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают мониторинговые каналы Supernova+ и Exilenova+, а также OSINT-канал Exile+.

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