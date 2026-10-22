视频：无人机袭击了俄罗斯多个地区，数个州传出爆炸声

10月22日凌晨，俄罗斯多地遭遇无人机大规模袭击。利佩茨克州、图拉州、库尔斯克州、别尔哥罗德州和莫斯科州均传出爆炸声，列宁格勒州则发布了无人机袭击预警。

来自利佩茨克的消息最为详尽。当地居民称，该市上空的防空系统正在运作，其中一架被击落的无人机撞上了一栋居民楼。

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高层建筑上方升起浓烟，据报道其中一栋大楼发生了火灾。

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另一架被击落的无人机残骸坠落在当地一家门诊部，该建筑的屋顶起火。

利佩茨克是俄罗斯的一个州级中心，位于莫斯科以南约400公里处。 该市设有新利佩茨克冶金联合企业（NLMK），其产量约占俄罗斯钢铁总产量的20%，此外还设有一处军用机场。

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随后，图拉市也传出了爆炸声。目击者称防空系统已启动。

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无人机还飞到了莫斯科州。在莫斯科北部，当地居民听到了巨大的爆炸声。监测频道报道称，导弹落入了瑟普霍夫地区。

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据网络调查人员称，负责储存和维修防空系统的第75军械库遭到了导弹和喷气式无人机的袭击。袭击期间，该市响起了导弹警报。

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莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁起初称，据称已击落90架正飞往俄罗斯首都的无人机。随后，俄罗斯媒体报道称，自午夜以来，防空部队已击落163架飞往莫斯科的无人机。 据索比亚宁称，最后一批73架无人机已在莫斯科时间凌晨4点前被击落。应急服务部门已在残骸坠落现场展开工作。

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对莫斯科地区的袭击仍在持续。目击者报告称，以下城市的防空系统已启动：

瑟普霍夫；

多莫杰多沃；

科洛姆纳；

拉缅斯克；

布罗尼茨；

科特利尼基。

莫斯科地区的所有机场均启动了“地毯”计划：机场暂停起降，航班被改道至其他地点。

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此外，以下地区也报告了爆炸事件及无人机大规模飞越的情况：

库尔斯克州；

别尔哥罗德州；

沃罗涅日。

列宁格勒州已发布无人机袭击警报，此前圣彼得堡也曾发布过无人机威胁预警。

据监测频道Supernova+、Exilenova+以及OSINT频道Exile+报道。

需要指出的是，前线在过去24小时内发生了165起交火事件。

乌克兰国防军对俄军军事设施实施了打击。

此前对俄罗斯境内的打击已证实，敌方燃料与能源综合体的一系列设施遭到破坏。

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