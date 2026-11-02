W okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim wciąż przebywają osoby, które chcą wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, ale nie mają takiej możliwości.

Wśród nich jest ranna wolontariuszka Alla Lichman-Malysz, która opiekuje się 70 zwierzętami: 30 kotami i 40 psami.

Kobieta odmówiła ewakuacji, ponieważ nie pozwolono jej zabrać wszystkich podopiecznych. Obecnie przebywa w szpitalu po odniesieniu ran na tak zwanej „trase śmierci” – drodze z Oleszek do wsi Radensk, którą miejscowi mieszkańcy, pomimo min i dronów, przemierzają w poszukiwaniu żywności.

Nie udało się również ewakuować wszystkich osób o ograniczonej sprawności ruchowej z Oleszok. Część mieszkańców obawiała się ewentualnej „filtracji” w Rosji, a mieszkańcy okolicznych wsi nie mogli dotrzeć do miejsca ewakuacji z powodu zaminowanych dróg.

Według Natalii Grygorivny, mieszkanki wsi Pidlisne, pozostało tam tylko sześć osób i dwa ocalałe domy. Pozostałe domy spłonęły. Miejscowi pokonywali zaminowane drogi, aby dotrzeć do miejsca ewakuacji.

Źródło: hromadske

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszki.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszków, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Siły obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie ognia w obwodzie chersońskim, aby przeprowadzić misję humanitarną w Oleszach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do wzmocnienia własnych pozycji – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.





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