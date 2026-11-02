在赫尔松州被占领的奥列什基，至今仍有部分民众希望前往乌克兰政府控制的地区，却无从前往。

其中包括受伤的志愿者阿拉·利赫曼-马利什，她目前照料着70只动物：30只猫和40只狗。

她拒绝撤离，因为当局不允许她带走所有照料的动物。 目前，她因在所谓的“死亡公路”上受伤而住院治疗——这条从奥列什基通往拉登斯克村的道路，当地居民不顾地雷和无人机的威胁，仍会沿着这条路去采购食物。

此外，并非所有行动不便的人都得以从奥列什基撤离。部分居民担心在俄罗斯可能遭到筛查，而周边村庄的居民则因道路布满地雷而无法抵达疏散地点。

据皮德利斯内村居民娜塔莉娅·格里戈里耶夫娜称，那里仅剩六人，且仅存两栋完好的房屋。其余房屋均已烧毁。当地居民冒着雷区风险，跋涉穿过布满地雷的道路，才得以抵达疏散点。

来源：hromadske

此前，梅拉尼娅·特朗普曾对奥列什基居民成功撤离一事作出回应。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区奥莱什基的居民都已成功撤离，而对于那些留下来的人，当局已送去了人道主义援助。

乌克兰国防军在赫尔松州维持了停火状态，以便在奥列什基开展人道主义行动。然而，乌克兰武装部队总参谋部11月2日表示，俄军利用这一间隙巩固了自身阵地。





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