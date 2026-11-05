Магнітні бурі 5–6 листопада: прогноз активності Сонця та поради

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У четвер і п’ятницю, 5 та 6 листопада 2026 року, очікується слабка геомагнітна активність. За прогнозом, показники К-індексу не перевищуватимуть 4 балів, тому сильних магнітних бур не передбачається.

У четвер, 5 листопада, очікується К-індекс 3,7. Це зелений рівень геомагнітної активності, який відповідає слабким магнітним збуренням.

У п’ятницю, 6 листопада, прогнозують зниження сонячної активності до К-індексу 2,3. Показник також належить до зеленого рівня та свідчить про незначні геомагнітні коливання.

Водночас варто враховувати, що прогнози можуть змінюватися. Фахівці оновлюють дані про сонячну активність кожні три години, тому показники геомагнітної ситуації можуть коригуватися.

Магнітні бурі виникають унаслідок сонячної активності, зокрема спалахів і викидів корональної маси. Під час таких процесів у космос потрапляють заряджені частинки, зокрема протони й електрони. Коли вони взаємодіють із магнітосферою Землі, виникають геомагнітні збурення.

Для оцінювання їхньої інтенсивності використовують планетарний К-індекс за шкалою від 0 до 9. Показники від 1 до 4 відповідають незначним коливанням, тоді як К-індекс 5 і вище свідчить про сильну магнітну бурю.

Під час потужних геомагнітних збурень можуть виникати перебої в роботі супутників, радіозв’язку та окремих навігаційних систем. За К-індексу 7–8 у деяких регіонах можна спостерігати полярні сяйва.

Деякі люди під час періодів геомагнітної активності скаржаться на головний біль, втому, порушення сну та підвищений рівень стресу. Водночас наукові дані щодо прямого впливу магнітних бур на самопочуття людини залишаються неоднозначними.

Спеціальних препаратів від магнітних бур немає. Якщо виникають неприємні симптоми, варто дотримуватися звичного режиму та за потреби використовувати призначені лікарем засоби.

Щоб почуватися краще в періоди геомагнітної активності, рекомендується:

дотримуватися режиму дня та повноцінно висипатися;

збалансовано харчуватися, обмежити гостру, солону й жирну їжу;

зменшити споживання кави та відмовитися від алкоголю;

пити достатньо води, за бажанням — трав’яні чаї;

частіше гуляти на свіжому повітрі;

підтримувати помірну фізичну активність;

уникати стресових ситуацій і конфліктів;

людям із хронічними захворюваннями — не пропускати призначені препарати та приділяти достатньо часу відпочинку.

Також можна використовувати звичні водні процедури: прохолодний або контрастний душ уранці та теплу ванну ввечері, якщо немає медичних протипоказань.

Прогноз геомагнітної активності на найближчі два дні підготовлено на основі даних Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC).

Упродовж 3–4 листопада очікувався певний рівень сонячної активності, який може супроводжуватися геомагнітними збуреннями. Деякі люди в такі періоди скаржаться на головний біль, втому та стрес, однак прямий вплив магнітних бур на самопочуття науково не підтверджений.

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