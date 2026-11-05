Burze magnetyczne w dniach 5–6 listopada: prognoza aktywności Słońca i porady

W czwartek i piątek, 5 i 6 listopada 2026 roku, spodziewana jest słaba aktywność geomagnetyczna. Zgodnie z prognozą wartości indeksu K nie przekroczą 4 punktów, dlatego nie przewiduje się silnych burz magnetycznych.

W czwartek, 5 listopada, przewiduje się indeks K na poziomie 3,7. Jest to zielony poziom aktywności geomagnetycznej, który odpowiada słabym zaburzeniom magnetycznym.

W piątek, 6 listopada, prognozuje się spadek aktywności słonecznej do indeksu K wynoszącego 2,3. Wskaźnik ten również należy do poziomu zielonego i wskazuje na nieznaczne wahania geomagnetyczne.

Jednocześnie należy pamiętać, że prognozy mogą ulec zmianie. Specjaliści aktualizują dane dotyczące aktywności słonecznej co trzy godziny, dlatego wskaźniki sytuacji geomagnetycznej mogą ulegać korekcie.

Burze magnetyczne powstają w wyniku aktywności słonecznej, w szczególności rozbłysków i wyrzutów masy koronalnej. Podczas takich procesów do przestrzeni kosmicznej przedostają się naładowane cząstki, w szczególności protony i elektrony. Kiedy wchodzą one w interakcję z magnetosferą Ziemi, powstają zaburzenia geomagnetyczne.

Do oceny ich intensywności stosuje się planetarny indeks K w skali od 0 do 9. Wartości od 1 do 4 odpowiadają niewielkim wahaniom, natomiast indeks K równy 5 i wyższy wskazuje na silną burzę magnetyczną.

Podczas silnych zaburzeń geomagnetycznych mogą wystąpić zakłócenia w działaniu satelitów, łączności radiowej oraz niektórych systemów nawigacyjnych. Przy indeksie K wynoszącym 7–8 w niektórych regionach można zaobserwować zorzę polarną.

Niektóre osoby w okresach aktywności geomagnetycznej skarżą się na bóle głowy, zmęczenie, zaburzenia snu oraz podwyższony poziom stresu. Jednocześnie dane naukowe dotyczące bezpośredniego wpływu burz magnetycznych na samopoczucie człowieka pozostają niejednoznaczne.

Nie ma specjalnych leków na burze magnetyczne. Jeśli pojawią się nieprzyjemne objawy, warto trzymać się zwykłego trybu życia i w razie potrzeby stosować środki przepisane przez lekarza.

Aby czuć się lepiej w okresach aktywności geomagnetycznej, zaleca się:

przestrzegać codziennego rytmu dnia i zapewnić sobie pełnowartościowy sen;

stosować zbilansowaną dietę, ograniczyć spożycie pikantnych, słonych i tłustych potraw;

ograniczyć spożycie kawy i zrezygnować z alkoholu;

pić wystarczającą ilość wody, a w razie potrzeby — herbaty ziołowe;

częściej spacerować na świeżym powietrzu;

utrzymywać umiarkowaną aktywność fizyczną;

unikać sytuacji stresowych i konfliktów;

osoby cierpiące na choroby przewlekłe powinny regularnie przyjmować przepisane leki i poświęcać wystarczająco dużo czasu na odpoczynek.

Można również stosować zwyczajowe zabiegi wodne: chłodny lub kontrastowy prysznic rano oraz ciepłą kąpiel wieczorem, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych.

Prognoza aktywności geomagnetycznej na najbliższe dwa dni została przygotowana na podstawie danych Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej NOAA (SWPC).

W dniach 3–4 listopada spodziewany był pewien poziom aktywności słonecznej, któremu mogą towarzyszyć zaburzenia geomagnetyczne. Niektóre osoby w takich okresach skarżą się na bóle głowy, zmęczenie i stres, jednak bezpośredni wpływ burz magnetycznych na samopoczucie nie został naukowo potwierdzony.

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