前乌克兰议员、乌克兰武装部队少校娜迪娅·萨维琴科表示，她从未梦想过拥有丈夫、孩子或传统家庭。据她所说，她并不觉得有必要按照这样的剧本来规划生活。

萨维琴科在接受娜塔莉亚·弗拉什琴科采访时谈到了这一点。她指出，对自己来说最亲近的人是母亲、姐姐和朋友们，从他们身上她感受到了温暖与支持。

萨维琴科设想中的晚年生活没有丈夫、孩子和孙辈。相反，她希望去旅行，从事创作、音乐和舞蹈——这些都是她以前没有时间去做的。

她还强调，自己并不害怕孤独，并珍视个人空间以及自主决定生活方式的自由。与此同时，萨维琴科也不排除建立恋爱关系的可能性，前提是这段关系能给双方带来快乐。

谈及人生的主要价值观时，她列举了与不公抗争、大自然、自由以及亲手创造事物的能力。

来源：娜迪娅·萨维琴科接受娜塔莉亚·弗拉什琴科的采访。

这位前人民代表、现任乌克兰武装部队少校兼营作战副指挥官，分享了她在战时日常中感受到的点滴喜悦。萨维琴科强调，即使在艰难的环境中，生活仍在继续，世界依然充满生机。

此前，娜迪娅·萨维琴科就关于她第二次被俘的消息发表了评论。

在此之前，萨维琴科曾向乌克兰安全局（SBU）提交了一份针对贝祖格卢的申诉书。

此外，娜迪娅·萨维琴科还展示了她在政治之外的生活。

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