Sekretarz generalny NATO Mark Rutte opowiedział, jak chciałby świętować zakończenie wojny wraz z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

„Wejdziemy na szczyt szwajcarskich Alp i będziemy pić z Zełenskim do utraty przytomności – taki jest nasz plan” – zażartował Rutte.

Jak powiedział, podczas prywatnych rozmów rozmawiają z Zełenskim o życiu po wojnie i marzą o czasie, kiedy będzie można odpocząć bez ochrony i dronów nad głową.

„Usiądziemy na szczycie góry, a ja wezmę czerwone wino. Brzmi wspaniale!” – dodał sekretarz generalny NATO.

Źródło: talk-show z udziałem Marka Rutte

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte uważa, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie najprawdopodobniej zakończy się zawarciem porozumienia pokojowego, które będzie wymagało kompromisów. Jego zdaniem całkowite zwycięstwo jednej ze stron jest mało prawdopodobne.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas wizyty w Estonii oświadczył, że Sojusz Północnoatlantycki nie dostrzega obecnie bezpośredniego zagrożenia zbrojną inwazją Rosji na terytorium państw członkowskich Sojuszu.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte stwierdził, że Rosja nadal stanowi poważne i długoterminowe zagrożenie dla Europy. Jak powiedział, kraje Sojuszu nie powinny lekceważyć tych zagrożeń.

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