ПриватБанк попередив про обмеження роботи сервісів у ніч на 7 листопада

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У ніч на 7 листопада ПриватБанк проведе планові технічні роботи з оновлення систем. Обмеження діятимуть із 00:05 до 6:30. У цей період клієнтам будуть недоступні всі платежі та операції з картками.

У зазначений період не працюватимуть банкомати й термінали самообслуговування, а також буде недоступна оплата через POS-термінали.

"Робимо такі роботи вночі, коли активності найменше. Тож перекази й платежі краще зробити заздалегідь або після 6:30", – зазначив банк у телеграм-каналі.

ПриватБанк – найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 вересня 2026 року становили 983,82 млрд грн, або 22,8% активів банківської системи.

Про це повідомила фінустанова.

ПриватБанк запустив відкритий банкінг в застосунку та у вебверсії для бізнесу.

Раніше державний ПриватБанк заявив, що планує розвиватицифровий банкінг. Штучний інтелект вже працює у застосунку банку.

Нагадаємо, що ПриватБанк видає держдопомогу на генератори.

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