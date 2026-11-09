Ремонт парку біля озера Срібний Кіл обернувся підозрою на 1,1 млн гривень

Директорку підприємства-підрядника підозрюють у привласненні майже 1,1 млн гривень, виділених на ремонт парку навколо озера Срібний Кіл у Києві. За версією слідства, компанія отримала гроші за роботи, які фактично виконали не в повному обсязі.

Їй інкримінують заволодіння бюджетними коштами. За даними прокуратури, у 2023 році підприємство отримало від комунального об'єднання «Київзеленбуд» замовлення на ремонт парку відпочинку навколо озера Срібний Кіл у Дарницькому районі столиці.

Слідство вважає, що під час оформлення робіт директорка забезпечила внесення до актів приймання недостовірної інформації. У документах нібито вказали обсяги робіт, які насправді не були виконані. Після цього керівниця підписала акти від імені підприємства та передала їх замовнику для оплати. На рахунок компанії перерахували майже 1,1 млн гривень. За версією правоохоронців, ці кошти підприємство отримало за роботи, які не виконали повністю.

У прокуратурі зазначають, що такими діями територіальній громаді Києва завдали збитків на відповідну суму — майже 1,1 млн гривень. Також у прокуратурі нагадали, що ця компанія з Дніпропетровщини раніше фігурувала в розслідуванні «Української правди», опублікованому в липні 2024 року. У матеріалі йшлося про те, що після початку повномасштабного вторгнення Росії підприємство почало вигравати багатомільйонні тендери в Києві.

Наразі обставини справи розслідують правоохоронці. Повідомлення про підозру не означає, що провину директорки вже доведено. Остаточне рішення має ухвалити суд. Про підозру директорці приватного підприємства повідомили за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва.

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