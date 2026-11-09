Ремонт парка у озера Серебряный Кил привел к подозрению в хищении 1,1 млн гривен

Директора предприятия-подрядчика подозревают в присвоении почти 1,1 млн гривен, выделенных на ремонт парка вокруг озера Серебряный Кил в Киеве. По версии следствия, компания получила деньги за работы, которые фактически были выполнены не в полном объеме.

Ей инкриминируют завладение бюджетными средствами. По данным прокуратуры, в 2023 году предприятие получило от коммунального объединения «Киевзеленбуд» заказ на ремонт парка отдыха вокруг озера Серебряный Кил в Дарницком районе столицы.

Следствие считает, что при оформлении работ директор обеспечила внесение в акты приемки недостоверной информации. В документах якобы указали объемы работ, которые на самом деле не были выполнены. После этого руководительница подписала акты от имени предприятия и передала их заказчику для оплаты. На счет компании перечислили почти 1,1 млн гривен. По версии правоохранителей, эти средства предприятие получило за работы, которые не выполнило в полном объеме.

В прокуратуре отмечают, что такими действиями территориальной общине Киева был нанесен ущерб на соответствующую сумму — почти 1,1 млн гривен. Также в прокуратуре напомнили, что эта компания из Днепропетровской области ранее фигурировала в расследовании «Украинской правды», опубликованном в июле 2024 года. В материале говорилось о том, что после начала полномасштабного вторжения России предприятие начало выигрывать многомиллионные тендеры в Киеве.

В настоящее время обстоятельства дела расследуют правоохранительные органы. Уведомление о подозрении не означает, что вина директора уже доказана. Окончательное решение должен принять суд. О подозрении директору частного предприятия сообщили под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева.

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