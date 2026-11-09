Старинную церковь в Хмельницкой области взяли под правовую охрану

В Хмельницкой области религиозную общину обязали заключить договор об охране комплекса сооружений церкви Святого Иоанна Богослова, построенной в 1818 году. Документ должен определить правила ухода за историческими зданиями и проведения ремонтных работ.

Летичевская окружная прокуратура обратилась в суд, поскольку владелец сооружений не заключил обязательный договор об охране. Как установили прокуроры, комплекс еще в 2013 году был внесен в перечень вновь обнаруженных объектов культурного наследия Хмельницкой области. Его отнесли к категориям «архитектура» и «градостроительство». Право собственности на церковь и колокольню зарегистрировано за местной религиозной общиной.

По закону владельцы памятников и других объектов культурного наследия должны заключать охранные договоры. В них прописываются условия использования и содержания исторических сооружений, а также требования к ремонту и реставрации. Это необходимо для того, чтобы работы не повредили здания и не привели к их разрушению. Департамент информационной деятельности, культуры, национальностей и религий Хмельницкой ОГА подготовил проект такого договора и передал его религиозной общине. Однако документ так и не был подписан. Община также не представила замечаний или предложений относительно его условий.

После этого прокуратура обратилась в суд с требованием обязать собственника выполнить предусмотренную законом обязанность. Хмельницкий окружной административный суд согласился с доводами прокурора и полностью удовлетворил иск. Отныне религиозная община обязана заключить договор об охране комплекса сооружений церкви Святого Иоанна Богослова. Речь идет о церкви и колокольне в селе Требуховцы Хмельницкого района.

Киевский окружной административный суд признал противоправным бездействие Департамента охраны культурного наследия КГГА и обязал его принять меры для постановки на учет исторического здания на Андреевском спуске, 26.

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