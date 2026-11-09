Нидерланды передали Буче 116 тысяч тюльпанов

Компания Smit Flowers третий год подряд бесплатно передала Бучанской общине 116 тысяч луковиц тюльпанов. Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Сотрудники коммунального предприятия «Добрый хозяин» уже приступили к их посадке вместе с луковицами, сохранившимися после прошлогоднего цветения. Передача цветов состоялась при содействии Нидерландско-украинской торговой палаты (NUCC) и почетного консула Украины в Нидерландах Эмиля де Севрен Жаке, а бесплатную доставку обеспечили логистические компании Meest Пошта и Meest Shopping Ukraine.

«Впереди темная и непростая зима. Но хочется, чтобы после неё Бучанская община встретила весну тысячами цветов. За это ещё раз благодарю директора компании Smit Flowers Арьяна Смита, который уже третий год подряд дарит нам тюльпаны», — отметил Федорук.

Источник — Анатолий Федорук в Facebook.

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