Holandia przekazała Buczy 116 tysięcy tulipanów

Firma Smit Flowers już trzeci rok z rzędu bezpłatnie przekazała gminie Bucza 116 tysięcy cebulek tulipanów. Poinformował o tym burmistrz Buczy Anatolij Fedoruk.

Pracownicy przedsiębiorstwa komunalnego „Dobryy gospodarz” rozpoczęli już ich sadzenie wraz z cebulkami zachowanymi po zeszłorocznym kwitnieniu. Przekazanie kwiatów odbyło się przy wsparciu Holendersko-Ukraińskiej Izby Handlowej (NUCC) oraz konsula honorowego Ukrainy w Holandii Emila de Sevren Jacquesa, a bezpłatną dostawę zapewniły firmy logistyczne Meest Pošta i Meest Shopping Ukraine.

„Przed nami mroźna i trudna zima. Chcielibyśmy jednak, aby po jej zakończeniu społeczność Buczy powitała wiosnę tysiącami kwiatów. Jeszcze raz dziękuję za to dyrektorowi firmy Smit Flowers, Arjanowi Smitowi, który już trzeci rok z rzędu obdarowuje nas tulipanami” — zaznaczył Fedoruk.

Źródło — Anatolij Fedoruk na Facebooku.

Holandia przekazała Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej. Obejmuje on ponad 60 pickupów Toyota Hilux, a także nowoczesne systemy bezzałogowe, które mają zwiększyć mobilność i możliwości rozpoznawcze ukraińskich oddziałów na froncie.

Wcześniej Holandia przekazała Ukrainie trzy wyrzutnie systemu obrony przeciwlotniczej Patriot.

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