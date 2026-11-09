В Василькове разразился скандал из-за сокращения финансирования школ

В Василькове Киевской области разгорелся общественный резонанс вокруг выплаты зарплат учителям и оптимизации школьной сети. В Facebook-группе «Европейское общество» появились требования обнародовать приказ управления образования об оптимизации сети общеобразовательных школ и финансовые расчеты.

На фоне сообщений о дефиците образовательной субвенции народный депутат Даниил Гетманцев заявил, что местные власти вынуждают школы сокращать образовательные услуги. В то же время директора Васильковецких гимназий №1 и №2 Виктория Боднар и Татьяна Максимчук заверили, что учреждения работают в штатном режиме, а должностные оклады сохраняются, хотя нагрузку пришлось пересмотреть.

«Да, сейчас сложилась определенная ситуация, проблема в том, что на зарплату нашим педагогам средств субвенции не хватает. И действительно, нам пришлось в определенной степени оптимизировать наш образовательный процесс», — пояснила Виктория Боднар.

По словам Татьяны Максимчук, в гимназии № 2 сократили деление классов на группы для изучения английского и украинского языков, информатики и технологий из-за уменьшения субвенции и дополнительных расходов в течение года. Также директор академического лицея «Успех» Виталий Красников опроверг слухи о своём увольнении и приостановке образовательного процесса.

«Все учителя получали и будут получать заработную плату. Учебный процесс в лицее не приостанавливался. Меня никто не увольнял, я продолжаю работать», — написал руководитель лицея.

Источник — Главком.

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