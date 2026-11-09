在基辅州的瓦西尔科夫，围绕教师工资发放及学校网络优化问题引发了社会热议。 在Facebook群组“欧洲社会”中，有呼声要求公布教育部门关于优化普通中等教育学校网络的命令及相关财务核算。

在有关教育补助金短缺的报道背景下，乌克兰人民代表丹尼洛·赫特曼采夫表示，地方政府正迫使学校削减教育服务。 与此同时，瓦西尔科韦茨第1和第2中学的校长维多利亚·博德纳尔和塔季扬娜·马克西姆丘克保证，尽管教学任务量不得不进行调整，但学校仍按正常模式运转，教职工的基薪也得以保留。

“是的，目前确实出现了一种情况，即教育补助金不足以支付教师的工资。因此，我们确实不得不在一定程度上优化我们的教育流程，”维多利亚·博德纳尔解释道。

据塔蒂亚娜·马克西姆丘克介绍，由于拨款减少以及年内产生的额外开支，第2中学已缩减了英语、乌克兰语、信息学和技术课程的分班数量。 此外，“成功”学术中学的校长维塔利·克拉斯尼科夫也驳斥了关于他被解雇以及教学活动暂停的传言。

“所有教师都已领取并将继续领取工资。该中学的教学活动从未中断。没有人解雇我，我仍在继续工作，”该中学负责人写道。

消息来源——Glavkom。

此前，科雷茨基宣布自9月1日起提高学生助学金和教师工资。

乌克兰内阁批准从国家预算中拨付62亿格里夫纳补贴至地方预算，用于向教师发放额外津贴。

教育和科学部开发了一个专门的在线计算器，教师可以据此自行计算包含薪资涨幅后的工资。

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