乌克兰总统办公室主任基里尔·布达诺夫在阿联酋会谈后与记者交流时使用俄语，将不会因此受到追究，因为该国不适用语言法。 乌克兰国家语言保护专员奥莱娜·伊万诺夫斯卡娅通报了这一消息。

该事件发生于11月11日在阿布扎比举行的新闻发布会上，当时这位官员未能立即理解一名记者用英语提出的关于俄罗斯对顿巴斯未被占领地区立场的提问，于是呼吁翻译协助： “过来，请帮我翻译一下（give me please translate）”。随后他补充道：“我明白了，我需要一点时间。”

在解释为何未对该事件实施处罚时，这位人权专员指出：“不，因为该事件发生在乌克兰国境之外。此次不会实施任何处罚，因为现行语言法规仅在国家境内有效。” 此前，11月7日，伊万诺夫斯卡娅曾表示，布达诺夫将因在11月2日基辅州彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件中使用俄语而缴纳罚款。

来源：国家语言保护专员奥莱娜·伊万诺夫斯卡娅向《Censor.NET》发表的评论。

此前，语言事务专员奥莱娜·伊万诺夫斯卡娅表示，总统办公室主任基里尔·布达诺夫因在与彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡居民交流时使用俄语，将缴纳罚款， 罚款金额在3400至6800格里夫纳之间。

教师若在教学过程中使用俄语，可能面临警告或3,400至5,100格里夫纳的行政罚款。国家语言保护专员奥莱娜·伊万诺夫斯卡娅于10月28日通报了这一消息。

关注我们在