Szef Biura Prezydenta Ukrainy, Kirill Budanow, nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za używanie języka rosyjskiego podczas rozmowy z dziennikarzami po rozmowach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ponieważ tam nie obowiązuje ustawa o języku. Poinformowała o tym pełnomocniczka ds. ochrony języka państwowego Olena Iwanowska.

Do incydentu doszło 11 listopada podczas briefingu w Abu Zabi, kiedy to urzędnik nie od razu zrozumiał pytanie dziennikarza zadane w języku angielskim dotyczące stanowiska Rosji w sprawie nieokupowanej części Donbasu i poprosił o pomoc tłumacza: „Иди сюда, give me please translate”. Następnie dodał: „Я понимаю, мне надо время”.

Wyjaśniając brak sankcji w tej sprawie, rzeczniczka praw obywatelskich zaznaczyła: „Nie, ponieważ zdarzenie miało miejsce poza granicami Ukrainy. Tym razem nie przewiduje się żadnych sankcji karnych, ponieważ obowiązujące przepisy językowe mają zastosowanie wyłącznie na terytorium państwa”. Wcześniej, 7 listopada, Iwanowska poinformowała, że Budanow zapłaci grzywnę za używanie języka rosyjskiego podczas wydarzeń w Pietropawłowskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim 2 listopada.

Źródło: Komentarz pełnomocniczki ds. ochrony języka państwowego Oleny Iwanowskiej dla serwisu „Censor.NET”.

Wcześniej pełnomocniczka ds. języka Ołena Iwanowska poinformowała, że za używanie języka rosyjskiego podczas rozmowy z mieszkańcami Pietropawłowskiej Borszczagówki szef Biura Prezydenta Kirill Budanow zapłaci grzywnę, wynoszącej od 3 400 do 6 800 hrywien.

Za używanie języka rosyjskiego w trakcie procesu edukacyjnego nauczycielom mogą zostać nałożone upomnienia lub grzywny administracyjne w wysokości od 3 400 do 5 100 hrywien. Poinformowała o tym 28 października pełnomocniczka ds. ochrony języka państwowego Olena Iwanowska.

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