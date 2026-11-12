Буданов уник штрафу за використання російської мови в Абу-Дабі

0:00 / 0:00

Керівника Офісу Президента України Кирила Буданова не притягуватимуть до відповідальності за вживання російської мови під час спілкування з журналістами після переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах, бо там мовний закон не діє. Про це повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Інцидент стався 11 листопада під час брифінгу в Абу-Дабі, коли посадовець не одразу зрозумів запитання журналіста англійською мовою щодо позиції Росії стосовно неокупованої частини Донбасу та покликав на допомогу перекладача: «Иди сюда, give me please translate». Після цього він додав: «Я понимаю, мне надо время».

Пояснюючи відсутність санкцій за цей випадок, омбудсменка зазначила: «Ні, оскільки подія відбувалася поза межами держави Україна. Ніяких штрафних санкцій цього разу не передбачається, оскільки чинне мовне законодавство діє суто в межах держави». Раніше, 7 листопада, Івановська повідомляла, що Буданов сплатить штраф за використання російської мови під час подій у Петропавлівській Борщагівці на Київщині 2 листопада.

Джерело: Коментар уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської виданню «Цензор.НЕТ».

Раніше мовна омбудсменка Олена Івановська повідомила, що за використання російської мови під час спілкування з мешканцями Петропавлівської Борщагівки голова Офісу президента Кирило Буданов сплатить штраф, це від 3 400 до 6 800 грн.

За використання російської мови під час освітнього процесу до вчителів можуть застосовувати попередження або адміністративний штраф у розмірі від 3 400 до 5 100 гривень. Про це 28 жовтня повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Читай нас у