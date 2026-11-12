Буданов избежал штрафа за использование русского языка в Абу-Даби

Руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Буданова не будут привлекать к ответственности за использование русского языка при общении с журналистами после переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах, поскольку там закон о языке не действует. Об этом сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Инцидент произошел 11 ноября во время брифинга в Абу-Даби, когда чиновник не сразу понял вопрос журналиста на английском языке о позиции России в отношении неоккупированной части Донбасса и обратился за помощью к переводчику: «Иди сюда, give me please translate». После этого он добавил: «Я понимаю, мне нужно время».

Объясняя отсутствие санкций за этот случай, омбудсмен отметила: «Нет, поскольку событие происходило за пределами Украины. Никаких штрафных санкций на этот раз не предусмотрено, поскольку действующее языковое законодательство действует исключительно в пределах страны». Ранее, 7 ноября, Ивановская сообщала, что Буданов уплатит штраф за использование русского языка во время событий в Петропавловской Борщаговке в Киевской области 2 ноября.

Источник: Комментарий уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской изданию «Цензор.НЕТ».

Ранее языковой омбудсмен Елена Ивановская сообщила, что за использование русского языка при общении с жителями Петропавловской Борщаговки глава Офиса президента Кирилл Буданов выплатит штраф, который составляет от 3 400 до 6 800 грн.

За использование русского языка в ходе образовательного процесса к учителям могут применяться предупреждения или административный штраф в размере от 3 400 до 5 100 гривен. Об этом 28 октября сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Читай нас в