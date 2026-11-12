在文尼察，两名男子以一笔并不存在的债务为由勒索5500美元

在文尼察，警方拘留了两名年龄分别为36岁和38岁的男子，他们涉嫌向一名45岁的当地居民勒索钱财。

据调查显示，今年10月，两人以捏造的借口向该男子勒索5500美元，声称这笔钱是该男子自2025年起就欠其中一人的。

在当面交涉时，涉案人员一边施加心理压力，一边动用武力，强行规定了还款期限。

受害人虽同意了他们的要求，但随后向执法部门报案。同伙们在交钱时被抓获。警方对其住所和车辆进行了搜查。

警方已向这几名男子告知，他们涉嫌在战时状态下以团伙形式实施敲诈勒索。 法院决定对其采取羁押措施。若罪名成立，他们将面临7至12年有期徒刑并没收财产的处罚。

来源：文尼察州检察院

10月26日，最高反腐败法院以收受4000美元非法利益为由，判处哈尔科夫捷尔任斯基区法院前副院长有期徒刑八年。 该前法官本应利用这笔钱，作出裁决，将调查期间从被告处扣押的3万多美元归还给被告。

此前，一名因受贿被定罪的喀尔巴阡地区法官已提前获释。

9月7日，最高反腐败法院对一名沃伦州议会议员采取了预防措施，该议员涉嫌在协助卢茨克市一栋多户住宅楼建设过程中收受不正当利益。

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