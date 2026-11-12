W Winnicy dwóch mężczyzn żądało 5500 dolarów z tytułu nieistniejącego długu

W Winnicy zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 36 i 38 lat, podejrzanych o wymuszanie pieniędzy od 45-letniego mieszkańca miasta.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, w październiku pod wymyślonym pretekstem zaczęli żądać od mężczyzny 5500 dolarów, rzekomo należnych jednemu z nich jeszcze od 2025 roku.

Podczas osobistego spotkania podejrzani wyznaczyli termin zwrotu środków, stosując presję psychologiczną i siłę fizyczną.

Poszkodowany zgodził się na ich żądania, ale zwrócił się do organów ścigania. Współsprawców zatrzymano podczas przekazywania pieniędzy. W ich mieszkaniach i samochodach przeprowadzono przeszukania.

Mężczyznom postawiono zarzut wymuszenia popełnionego przez grupę osób w warunkach stanu wojennego. Sąd zastosował wobec nich środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego. W przypadku udowodnienia winy grozi im od 7 do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Winnicy

26 października Wyższy Sąd Antykorupcyjny skazał byłą zastępczynię przewodniczącego Sądu Rejonowego im. Dzerżynskiego w Charkowie na osiem lat pozbawienia wolności za przyjęcie 4 tysięcy dolarów amerykańskich nielegalnej korzyści. Za te środki była sędzia miała wydać orzeczenie o zwrocie oskarżonemu ponad 30 tysięcy dolarów zajętych w trakcie śledztwa.

Przypomnijmy, że skazany za łapówkę sędzia z Zakarpacia opuścił zakład karny przedterminowo.

7 września Wyższy Sąd Antykorupcyjny wyznaczył środek zabezpieczający wobec posła Rady Obwodowej Wołyńskiej, podejrzanego o przyjęcie nielegalnej korzyści w zamian za pomoc w budowie budynku wielorodzinnego w Łucku.

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