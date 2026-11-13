Ukraina wzmocni obronę przeciwlotniczą obiektów przemysłu rolnego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski polecił wzmocnić obronę przeciwlotniczą obiektów przemysłu rolnego, które mogą stać się celami rosyjskich ataków. W tym celu planuje się wyposażyć wybrane przedsiębiorstwa w środki obrony przeciwlotniczej, a także usprawnić działanie mobilnych grup ogniowych.

Według słów Zełenskiego odpowiednie polecenia otrzymali dowódca Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy, premier oraz minister polityki rolnej.

„Wydano również polecenia dowódcy Sił Powietrznych, premierowi oraz ministrowi polityki rolnej dotyczące wyposażenia w środki obrony przeciwlotniczej oraz usprawnienia działania mobilnych grup ogniowych w celu ochrony określonych obiektów przemysłu rolnego” – zaznaczył prezydent.

Nie sprecyzował, które konkretnie przedsiębiorstwa otrzymają dodatkową ochronę, ile obiektów planuje się objąć ochroną oraz jakie środki obrony przeciwlotniczej zostaną w tym celu wykorzystane.

Przemysł rolniczy jest jedną z kluczowych gałęzi ukraińskiej gospodarki. Rosyjskie wojska regularnie atakują ukraińską infrastrukturę, w szczególności obiekty związane z produkcją, przechowywaniem i transportem produktów rolnych.

Przypomnijmy, że podczas telekonferencji Zełenski omówił również z dowództwem wojskowym i rządem kwestię ochrony infrastruktury energetycznej, w szczególności transformatorów i innego sprzętu systemu energetycznego.

O tym poinformował głowa państwa podsumowując telekonferencję poświęconą sytuacji w regionach.

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