Украина усилит противовоздушную оборону объектов агропромышленности

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить противовоздушную оборону объектов агропромышленности, которые могут стать целями российских атак. Для этого отдельные предприятия планируется оснастить средствами ПВО, а также усовершенствовать работу мобильных огневых групп.

По словам Зеленского, соответствующие поручения получили командующий Воздушными силами ВСУ, премьер-министр и министр аграрной политики.

«Были также даны поручения командующему Воздушными силами, премьер-министру и министру аграрной политики относительно обеспечения средствами ПВО и совершенствования работы мобильных огневых групп для защиты определенных объектов агропромышленности», — отметил президент.

Он не уточнил, какие именно предприятия получат дополнительную защиту, сколько объектов планируется охватить и какие средства противовоздушной обороны для этого будут задействованы.

Аграрная промышленность является одной из ключевых отраслей украинской экономики. Российские войска регулярно атакуют украинскую инфраструктуру, в частности объекты, связанные с производством, хранением и транспортировкой аграрной продукции.

Напомним, во время селекторной конференции Зеленский также обсудил с военным командованием и правительством вопросы защиты энергетической инфраструктуры, в частности трансформаторов и другого оборудования энергосистемы.

Об этом глава государства сообщил по итогам совещания, посвященного ситуации в регионах.

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