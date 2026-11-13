W obwodzie kijowskim otwarto pierwszy lokal McDonald’s w nowym formacie

W mieście Obuchów w obwodzie kijowskim otwarto restaurację McDonald’s w nowym formacie. Jest to 132. lokal sieci na Ukrainie i pierwsza restauracja tej firmy w Obuchowie.

Główną cechą charakterystyczną nowej restauracji jest zmieniona organizacja strefy odbioru zamówień oraz bardziej otwarta przestrzeń kuchni.

Zamiast tradycyjnego dużego lady w restauracji urządzono bardziej kompaktową strefę odbioru zamówień. Dla zamówień złożonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej przewidziano oddzielną szafkę, z której klienci będą mogli samodzielnie odebrać swoje zakupy.

Jednocześnie zamówienia na wynos, które goście będą składać bezpośrednio w lokalu, pracownicy będą wręczać osobiście do rąk.

Tak jak dotychczas klienci będą mogli korzystać z terminali samoobsługowych oraz usługi „McDrive”.

Restauracja w Obuchowie stała się pierwszym lokalem McDonald’s na Ukrainie, w którym wprowadzono taki format obsługi.

Otwarcie nowej restauracji zapewniło miastu około 60 nowych miejsc pracy.

W firmie podkreślono, że lokal działa zgodnie z rozszerzonymi zasadami bezpieczeństwa, podobnie jak wszystkie restauracje McDonald's na Ukrainie.

W szczególności podczas alarmu powietrznego restauracja tymczasowo wstrzymuje obsługę, aby pracownicy i goście mogli udać się do najbliższego schronu. Działalność lokalu wznawiana jest po ogłoszeniu odwołania alarmu powietrznego.

Informację tę podała spółka „McDonald’s Ukraine Ltd”.

Sieć restauracji szybkiej obsługi McDonald’s testuje nowy tryb działania podczas alarmów powietrznych poziomu żółtego w dwóch miastach Ukrainy — Połtawie i Czernihowie.

Przypomnijmy, że alarmy powietrzne zmuszają restauracje McDonald’s do tymczasowego wstrzymania obsługi oraz ewakuacji gości i pracowników. Takie przerwy stwarzają dodatkowe trudności dla personelu, ponieważ pracownicy muszą nie tylko przerywać pracę, ale także wykonywać dodatkowe czynności fizyczne podczas ewakuacji i po powrocie do restauracji.

W Kijowie, po nocnym ataku rosyjskim 19 października, uszkodzeniu uległa restauracja McDonald's w dzielnicy Szuljawka. Lokal będzie zamknięty przez dwa dni.

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