На Київщині відкрили перший McDonald's нового формату

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У місті Обухів Київської області відкрили ресторан McDonald's нового формату. Він став 132-м закладом мережі в Україні та першим рестораном компанії в Обухові.

Головною особливістю нового ресторану стала змінена організація зони видачі замовлень і більш відкритий простір кухні.

Замість традиційної великої стійки в ресторані облаштували компактнішу зону видачі замовлень. Для замовлень, оформлених через мобільний застосунок, передбачили окрему шафку, звідки клієнти зможуть самостійно забирати свої покупки.

Водночас замовлення на виніс, які відвідувачі оформлюватимуть безпосередньо в закладі, працівники передаватимуть особисто в руки.

Як і раніше, клієнти зможуть користуватися терміналами самообслуговування та сервісом «МакДрайв».

Ресторан в Обухові став першим закладом McDonald's в Україні, де впровадили такий формат обслуговування.

Відкриття нового ресторану забезпечило місту близько 60 нових робочих місць.

У компанії наголосили, що заклад працює з дотриманням розширених правил безпеки, як і всі ресторани McDonald's в Україні.

Зокрема, під час повітряної тривоги ресторан тимчасово припиняє обслуговування, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття. Роботу закладу відновлюють після оголошення відбою повітряної тривоги.

Про це повідомили в ПІІ «МакДональдс Юкрейн Лтд».

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s тестує новий порядок роботи під час повітряних тривог жовтого рівня у двох містах України — Полтаві та Чернігові.

Нагадаємо, повітряні тривоги змушують ресторани McDonald's тимчасово припиняти обслуговування та евакуювати відвідувачів і працівників. Такі перерви створюють додаткові труднощі для персоналу, адже співробітникам доводиться не лише переривати робочий процес, а й виконувати додаткову фізичну роботу під час евакуації та після повернення до ресторанів.

У Києві після нічної російської атаки 19 жовтня пошкоджень зазнавресторан McDonald's на Шулявці. Заклад не працюватиме протягом двох днів.

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