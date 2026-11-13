В Киевской области открылся первый McDonald's нового формата

В городе Обухов Киевской области открылся ресторан McDonald's нового формата. Он стал 132-м заведением сети в Украине и первым рестораном компании в Обухове.

Главной особенностью нового ресторана стала измененная организация зоны выдачи заказов и более открытое пространство кухни.

Вместо традиционной большой стойки в ресторане обустроили более компактную зону выдачи заказов. Для заказов, оформленных через мобильное приложение, предусмотрели отдельный шкафчик, откуда клиенты смогут самостоятельно забирать свои покупки.

В то же время заказы на вынос, которые посетители будут оформлять непосредственно в заведении, сотрудники будут передавать лично в руки.

Как и раньше, клиенты смогут пользоваться терминалами самообслуживания и сервисом «МакДрайв».

Ресторан в Обухове стал первым заведением McDonald's в Украине, где внедрили такой формат обслуживания.

Открытие нового ресторана обеспечило городу около 60 новых рабочих мест.

В компании подчеркнули, что заведение работает с соблюдением расширенных правил безопасности, как и все рестораны McDonald's в Украине.

В частности, во время воздушной тревоги ресторан временно приостанавливает обслуживание, чтобы сотрудники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. Работа заведения возобновляется после отбоя воздушной тревоги.

Об этом сообщили в ПИИ «МакДональдс Юкрейн Лтд».

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s тестирует новый порядок работы во время воздушных тревог желтого уровня в двух городах Украины — Полтаве и Чернигове.

Напомним, воздушные тревоги вынуждают рестораны McDonald's временно приостанавливать обслуживание и эвакуировать посетителей и сотрудников. Такие перерывы создают дополнительные трудности для персонала, ведь сотрудникам приходится не только прерывать рабочий процесс, но и выполнять дополнительную физическую работу во время эвакуации и после возвращения в рестораны.

В Киеве после ночной российской атаки 19 октября повреждения получил ресторан McDonald's на Шулявке. Заведение не будет работать в течение двух дней.

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