В Тернопольской области директору коммунального лесхоза предъявили подозрение в вырубке лесов на сумму свыше ₴4,5 млн

Директор коммунального лесохозяйственного предприятия в Кременецком районе выдал незаконные лесорубные билеты, на основании которых в течение 2022 года была вырублена древесина на сумму свыше 4,5 млн грн. Обвинительный акт в отношении должностного лица уже направлен в суд.

Прокуроры Кременецкой окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального лесохозяйственного предприятия. Ему инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, чиновник выдал разрешения на вырубку деревьев, хотя обязательные документы на лес не были оформлены.

На основании подписанных им лесорубных билетов были проведены незаконные рубки. Всего было реализовано 3 178 кубических метров древесины различных пород, в частности сосны, дуба и граба.

В результате действий директора на территории Кременечского района в течение 2022 года незаконно вырубили лес на общую сумму 4 млн 533 тыс. 744 грн.

В сентябре этого года должностному лицу было предъявлено подозрение. В настоящее время обвинительный акт передан на рассмотрение суда.

Досудебное расследование проводили следователи Кременецкого районного отдела полиции ГУНП в области.

По ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, которую инкриминируют обвиняемому, предусмотрено лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Также санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штраф в размере от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.

В Винницкой области четверо должностных лиц одного из лесничеств Гайсинского надлесничества подозреваются в незаконной вырубке ценных пород деревьев, что нанесло государству ущерб в размере более 5,5 млн грн. По данным следствия, двое лесничих и двое мастеров действовали в составе организованной группы и получили более 3,1 млн грн неправомерной выгоды.

В Прикарпатье правоохранители разоблачили двух должностных лиц Ивано-Франковского надлесничества филиала «Карпатский лесной офис» ГП «Леса Украины». По данным следствия, они продавали предпринимателям древесину вне официального учета и брали за это деньги. Во время передачи очередных 80 тысяч гривен обоих мужчин задержали.

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