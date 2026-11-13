W obwodzie tarnopolskim postawiono zarzuty dyrektorowi komunalnego gospodarstwa leśnego w związku z wycinką lasów o wartości ponad 4,5 mln ₴

Dyrektor komunalnego przedsiębiorstwa leśnego w powiecie kremeneckim wydał nielegalne zezwolenia na wycinkę, na podstawie których w 2022 roku wycięto drewno o wartości ponad 4,5 mln hrywien. Akt oskarżenia przeciwko temu urzędnikowi został już przekazany do sądu.

Prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Kremencach skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko kierownikowi komunalnego przedsiębiorstwa leśnego. Zarzuca mu się niedbalstwo służbowe, które spowodowało poważne konsekwencje (cz. 2 art. 367 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Zgodnie z ustaleniami śledztwa urzędnik wydał zezwolenia na wycinkę drzew, mimo że nie sporządzono obowiązkowych dokumentów dotyczących lasu.

Na podstawie podpisanych przez niego kart wycinki przeprowadzono nielegalne wycinki. Łącznie sprzedano 3 178 metrów sześciennych drewna różnych gatunków, w szczególności sosny, dębu i grabu.

W wyniku działań dyrektora na terenie powiatu kremeneckiego w 2022 roku nielegalnie wycięto las o łącznej wartości 4 mln 533 tys. 744 hrywien.

We wrześniu bieżącego roku urzędnikowi postawiono zarzuty. Obecnie akt oskarżenia został przekazany do rozpatrzenia przez sąd.

Śledztwo przedprocesowe prowadzili śledczy z Kremienieckiego Okręgowego Oddziału Policji Głównego Zarządu Policji w obwodzie.

Zgodnie z ust. 2 art. 367 Kodeksu karnego Ukrainy, o który oskarżony jest oskarżony, przewidziane jest pozbawienie wolności na okres od dwóch do pięciu lat.

Ponadto sankcja przewidziana w tym artykule obejmuje pozbawienie prawa do sprawowania określonych stanowisk lub wykonywania określonej działalności na okres do trzech lat oraz grzywnę w wysokości od 250 do 750 nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli lub bez takiej grzywny.

Informację tę podała służba prasowa prokuratury obwodowej w Ternopilu.

W obwodzie winnickim czterech urzędników jednego z nadleśnictw w Haisynie jest podejrzanych o nielegalne wycinanie cennych gatunków drzew, co spowodowało straty dla państwa w wysokości ponad 5,5 mln hrywien. Zgodnie z ustaleniami śledztwa dwóch leśniczych i dwóch brygadzistów działało w ramach zorganizowanej grupy i uzyskało ponad 3,1 mln hrywien nielegalnych korzyści.

W regionie Karpat funkcjonariusze organów ścigania ujawnili działalność dwóch urzędników z nadleśnictwa Iwano-Frankiwskiego, oddziału „Karpackiego Biura Leśnego” przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy”. Zgodnie z ustaleniami śledztwa sprzedawali oni przedsiębiorcom drewno poza oficjalną ewidencją i pobierali za to pieniądze. Podczas przekazywania kolejnej partii 80 tysięcy hrywien obaj mężczyźni zostali zatrzymani.

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