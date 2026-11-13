克雷梅涅茨地区一家市政林业企业的负责人签发了非法伐木许可证，据此，2022年期间砍伐的木材价值超过450万格里夫纳。 针对该官员的起诉书已移交法院。

克雷梅涅茨地区检察院的检察官已将针对该市政林业企业负责人的起诉书移送至法院。 他被指控犯有因公失职并造成严重后果的罪行（乌克兰刑法第367条第2款）。

据调查显示，该官员在未办理森林资源必备文件的情况下，仍签发了伐木许可。

依据其签署的伐木单，进行了非法采伐。共计售出3 178立方米的各类木材，包括松木、橡木和山毛榉等。

由于该主任的行为，2022年期间克雷梅涅奇地区共发生非法砍伐林木，总价值达4,533,744格里夫纳。

今年9月，该官员被通知涉嫌犯罪。目前，起诉书已移交法院审理。

庭前调查由该省国家警察总局克雷梅涅茨区警察局调查人员负责。

根据乌克兰《刑法》第367条第2款（该条款被用于指控被告），可判处两年至五年有期徒刑。

此外，该条款还规定可处以最长三年不得担任特定职务或从事特定活动的处罚，并处以250至750个公民免税最低收入标准的罚款，或不处以罚款。

此消息由特尔诺皮尔州检察院新闻处发布。

在文尼察州，盖辛斯基森林管理局下属某林区的四名工作人员涉嫌非法砍伐珍贵树种，给国家造成超过550万格里夫纳的损失。 据调查显示，两名林务员和两名工头组成犯罪团伙，非法获利超过310万格里夫纳。

在喀尔巴阡山地区，执法部门查获了乌克兰森林国有企业下属喀尔巴阡森林办公室伊万诺-弗兰科夫斯克森林管理局的两名官员。 据调查显示，他们向企业家出售未纳入官方账目的木材，并因此收取钱款。在交付最新一批8万格里夫纳时，这两名男子被当场抓获。

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