На Тернопільщині директору комунального лісгоспу оголосили підозру у вирубці лісів на понад ₴4,5 млн

Директор комунального лісогосподарського підприємства на Кременеччині видав незаконні лісорубні квитки, на підставі яких упродовж 2022 року вирубали деревини на понад 4,5 млн грн. Обвинувальний акт щодо посадовця вже скерували до суду.

Прокурори Кременецької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно керівника комунального лісогосподарського підприємства. Йому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, посадовець видав дозволи на вирубку дерев, хоча обов’язкові документи на ліс не були оформлені.

На підставі підписаних ним лісорубних квитків провели незаконні рубки. Загалом було реалізовано 3 178 кубічних метрів деревини різних порід, зокрема сосни, дуба та граба.

Унаслідок дій директора на території Кременеччини протягом 2022 року незаконно вирубали ліс на загальну суму 4 млн 533 тис. 744 грн.

У вересні цього року посадовцю повідомили про підозру. Наразі обвинувальний акт передали на розгляд суду.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Кременецького районного відділу поліції ГУНП в області.

За ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, яку інкримінують обвинуваченому, передбачено позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Також санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штраф у розмірі від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

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