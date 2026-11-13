В Ивано-Франковске подожгли автомобиль журналиста Ивана Харука

В ночь на пятницу, 13 ноября, в Ивано-Франковске в результате поджога загорелись два автомобиля. Одна из поврежденных машин принадлежит журналисту ТРК «Вежа» Ивану Харуку.

Сообщение о пожаре во дворе дома на улице Карпатской поступило в полицию в 01:30.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая установила, что припаркованные во дворе автомобили Audi и Jeep Compass были повреждены в результате поджога», — сообщили правоохранители.

По словам журналиста Ивана Харука, автомобили были припаркованы примерно в 100 метрах друг от друга и загорелись одновременно.

«К сожалению, один из них — мой. Были ли у злоумышленников или у злоумышленника причины, надеюсь, помогут выяснить полиция и СБУ», — написал потерпевший в Facebook.

В настоящее время правоохранители опрашивают жильцов дома и возможных очевидцев происшествия, чтобы установить лиц, причастных к преступлению.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

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Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

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