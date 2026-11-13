W nocy z czwartku na piątek, 13 listopada, w Iwano-Frankiwsku w wyniku podpalenia zapaliły się dwa samochody. Jeden z uszkodzonych pojazdów należy do dziennikarza stacji TRK „Veża” Iwana Haruka.

Zgłoszenie o pożarze na podwórzu domu przy ulicy Karpackiej wpłynęło na policję o godz. 01:30.

„Na miejscu zdarzenia pracowała grupa śledczo-operacyjna, która ustaliła, że zaparkowane na podwórzu samochody marki Audi i Jeep Compass zostały uszkodzone w wyniku podpalenia” – poinformowali funkcjonariusze organów ścigania.

Według dziennikarza Iwana Haruka samochody były zaparkowane w odległości około 100 metrów od siebie i zapaliły się jednocześnie.

„Niestety, jeden z nich należy do mnie. Mam nadzieję, że policja i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy pomogą ustalić, czy sprawcy mieli jakieś motywy” – napisał poszkodowany na Facebooku.

Obecnie funkcjonariusze organów ścigania przesłuchują mieszkańców budynku oraz potencjalnych naocznych świadków zdarzenia, aby ustalić osoby zamieszane w przestępstwo.

Śledczy wszczęli postępowanie karne na podstawie części 2 art. 194 Kodeksu karnego Ukrainy – umyślne zniszczenie lub uszkodzenie cudzego mienia poprzez podpalenie.

Kara przewidziana w tym artykule to pozbawienie wolności na okres od trzech do dziesięciu lat.

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Informację tę podała policja obwodu iwano-frankowskiego.

Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z Policją Narodową zatrzymała kolejnych pięć osób podejrzanych o wykonywanie zleceń na rzecz Rosji. Według danych organów ścigania podpalali oni samochody Sił Obronnych oraz organizacji wolontariackich w różnych regionach Ukrainy.

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Przypomnijmy, że w obwodzie charkowskim zdemaskowano sieć agentów Rosji, a czterech jej członków zatrzymano.

Wcześniej zatrzymano oficer Sztabu Generalnego za łapówkę w wysokości 14 tysięcy dolarów.

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