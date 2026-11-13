В Івано-Франківську підпалили автомобіль журналіста Івана Харука

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У ніч проти п’ятниці, 13 листопада, в Івано-Франківську внаслідок підпалу загорілися два автомобілі. Одна з пошкоджених машин належить журналісту ТРК «Вежа» Івану Харуку.

Повідомлення про пожежу у дворі будинку на вулиці Карпатській надійшло до поліції о 01:30.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановила, що припарковані у дворі автомобілі Audi та Jeep Compass пошкоджено внаслідок підпалу», – розповіли правоохоронці.

За словами журналіста Івана Харука, автомобілі були припарковані приблизно за 100 метрів один від одного та загорілися одночасно.

«На жаль, один з них – мій. Чи мали зловмисники або зловмисник причини, сподіваюсь, допоможуть зʼясувати поліція та СБУ», – написав потерпілий у Facebook.

Наразі правоохоронці опитують мешканців будинку та можливих очевидців події, щоб встановити осіб, причетних до злочину.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

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