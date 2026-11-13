11月13日周五凌晨，伊万诺-弗兰科夫斯克市发生一起纵火案，导致两辆汽车起火。其中一辆受损车辆属于TRK“韦日”电视台记者伊万·哈鲁克。

凌晨1点30分，警方接到报案，称卡尔帕茨卡街某住宅院内发生火灾。

“调查行动小组在现场展开工作，查明停放在院子里的奥迪和吉普指南针两辆汽车系因纵火而受损，”执法部门表示。

据记者伊万·哈鲁克称，这两辆车相距约100米，且同时起火。

“不幸的是，其中一辆是我的。希望警方和乌克兰安全局能查明肇事者或肇事者是否有作案动机，”受害者在Facebook上写道。

目前，执法部门正在询问该楼居民及可能的目击者，以查明涉案人员。

调查人员已依据《乌克兰刑法典》第194条第2款——通过纵火故意毁坏或损坏他人财产——立案侦查。

该条款规定的刑罚为三年至十年有期徒刑。

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伊万诺-弗兰科夫斯克州警方通报了上述情况。

此前，乌克兰安全局与国家警察局联合拘留了另外五名涉嫌执行俄罗斯任务的人员。据执法部门称，他们曾在乌克兰各地纵火焚烧国防军及志愿者组织的车辆。

视频：乌克兰安全局查获一名基辅女子，该女子曾在社交媒体上公开首都防空系统的部署位置。

在敖德萨州，一名男子因女子拒绝与其发生亲密关系而将其纵火，最终被判刑。

此前，在哈尔科夫州，一个俄罗斯间谍网络被捅穿，四名成员被羁押。

此前，总参谋部一名女军官因收受1.4万美元贿赂被拘留。

在切尔尼戈夫州，一名被捕的逃兵曾试图行贿4万格里夫纳。

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