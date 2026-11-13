Рабочий прототип антибаллистического проекта FREYJA должен появиться в 2027 году, — Клименко

Украина обсудила с Канадой вопрос о присоединении к антибаллистическому проекту FREYJA, цель которого — создать работоспособный прототип системы уже во втором квартале 2027 года. Канадская сторона подтвердила готовность поддержать эту инициативу.

«Обсудили присоединение Канады к антибаллистическому проекту FREYJA, инициированному Президентом Украины. Наша цель — максимально быстро создать работоспособный прототип антибаллистической системы уже во втором квартале 2027 года. Канадская сторона подтвердила готовность поддерживать эту инициативу», — сообщил секретарь СНБО.

Такое заявление Игорь Клименко сделал по итогам переговоров с советником премьер-министра Канады по вопросам национальной безопасности и разведки Дэвидом Моррисоном. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вызовы в сфере безопасности и дальнейшую поддержку Украины.

Одним из ключевых направлений переговоров стал проект Airlogix-Sentinel, который предусматривает запуск производства украинских беспилотников на территории Канады. По словам Клименко, изготовленные дроны будут передаваться Силам обороны Украины.

«Одно из ключевых направлений беседы — проект Airlogix-Sentinel, который предусматривает запуск производства украинских БПЛА в Канаде. Важно, что произведенные дроны будут переданы Силам обороны Украины. Он подчеркнул, что Украина заинтересована в расширении технологического сотрудничества и запуске новых производств. Наш опыт и технологии в сочетании с промышленными и финансовыми возможностями партнеров открывают значительные перспективы для укрепления нашей обороноспособности», — отметил Клименко.

Также секретарь СНБО рассказал Дэвиду Моррисону о ситуации с безопасностью в Украине, в частности о последствиях российских ударов.

«О ситуации с безопасностью в Украине, связанной в первую очередь с последствиями российских ударов. Подчеркнул, что усиление международной поддержки Украины имеет ключевое значение», – отметил Клименко.

Украина заинтересована в расширении оборонно-технологического сотрудничества с Канадой, в частности в создании совместных производств и привлечении промышленных и финансовых возможностей партнеров к укреплению обороноспособности.

Об этом 13 ноября сообщил секретарь СНБО Украины Игорь Клименко в соцсетях.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что участниками программы FREYJA уже стали 11 государств. По его словам, Европе необходимо развивать собственное производство противобаллистических ракет и создать независимую систему противоракетной обороны, ведь такими производственными возможностями в мире обладают немногие страны.

Ранее Зеленский обсудил в Дании производство морских дронов, радаров и системы Freyja.

Украина хочет испытать противоракетную систему FREYJA уже этой зимой — Зеленский.

Первое боевое испытание перехватчика противобаллистической системы Freyja, разрабатываемой в рамках коалиции из 10 государств, запланировано на середину 2027 года. Об этом во время саммита по вопросам обороны и космоса в Брюсселе 30 сентября сообщила генеральный директор оборонной компании FirePoint Ирина Терех.

Украина работает над расширением Антибаллистической коалиции для создания эффективной, доступной и пригодной для масштабного производства системы противодействия вражеским ракетам, испытания которой запланированы на текущий год.

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