FREYJA反导项目的可运行原型机预计将于2027年问世——克利缅科

乌克兰与加拿大就加入弗雷雅（FREYJA）反导项目进行了磋商，该项目的目标是在2027年第二季度前研制出可运行的系统原型。加方确认愿意支持这一倡议。

“我们讨论了加拿大加入由乌克兰总统发起的‘FREYJA’反导项目一事。 我们的目标是尽快在2027年第二季度打造出可运行的反导系统原型。加方已确认愿意支持这一倡议，”国家安全与国防委员会秘书表示。

伊戈尔·克利缅科是在与加拿大总理国家安全与情报事务顾问大卫·莫里森举行会谈后发表上述声明的。会谈期间，双方讨论了当前的安全挑战以及对乌克兰的进一步支持。

谈判的关键议题之一是Airlogix-Sentinel项目，该项目计划在加拿大境内启动乌克兰无人机的生产。据克利缅科称，生产的无人机将移交给乌克兰国防军。

“会谈的一个关键议题是‘Airlogix-Sentinel’项目，该项目计划在加拿大启动乌克兰无人机的生产。重要的是，生产的无人机将移交给乌克兰国防军。 他强调，乌克兰有兴趣扩大技术合作并启动新的生产项目。我们的经验和技术，结合合作伙伴的工业和金融实力，为增强我们的国防能力开辟了广阔的前景，”克利缅科指出。

此外，国家安全与国防委员会秘书还向大卫·莫里森介绍了乌克兰的安全局势，特别是俄罗斯袭击造成的后果。

“关于乌克兰的安全局势，这主要与俄罗斯袭击造成的后果有关。他强调，加强国际社会对乌克兰的支持至关重要，”克利缅科指出。

乌克兰有兴趣扩大与加拿大的国防技术合作，特别是建立合资生产企业，并利用合作伙伴的工业和金融资源来增强国防能力。

乌克兰国家安全与国防委员会秘书伊戈尔·克利缅科于11月13日在社交媒体上通报了这一消息。

总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，已有11个国家加入了弗雷亚（FREYJA）计划。他指出，欧洲有必要发展本国的反导导弹生产能力，并建立独立的反导防御体系，因为全球拥有此类生产能力的国家寥寥无几。

此前，泽连斯基在丹麦就海上无人机、雷达及Freyja系统的生产事宜进行了讨论。

泽连斯基表示，乌克兰希望在今年冬天就对FREYJA反导系统进行测试。

由10国联盟共同研发的弗雷亚反导系统拦截器的首次实战测试，计划于2027年年中进行。 9月30日，在布鲁塞尔举行的国防与航天峰会上，FirePoint防务公司总经理伊琳娜·特列赫透露了这一消息。

乌克兰正致力于扩大反导联盟，以打造一套高效、经济且适合大规模生产的反导系统，该系统的测试计划于今年进行。

关注我们在