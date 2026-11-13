Działający prototyp projektu systemu przeciwrakietowego FREYJA ma pojawić się w 2027 roku — Klymenko

Ukraina omówiła z Kanadą kwestię przystąpienia do projektu antybalistycznego FREYJA, którego celem jest stworzenie działającego prototypu systemu już w drugim kwartale 2027 roku. Strona kanadyjska potwierdziła gotowość do wsparcia tej inicjatywy.

„Omówiliśmy przystąpienie Kanady do projektu przeciwrakietowego FREYJA, zainicjowanego przez prezydenta Ukrainy. Naszym celem jest jak najszybsze stworzenie działającego prototypu systemu przeciwrakietowego już w drugim kwartale 2027 roku. Strona kanadyjska potwierdziła gotowość do wsparcia tej inicjatywy” – poinformował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Takie oświadczenie wygłosił Ihor Klymenko po zakończeniu rozmów z doradcą premiera Kanady ds. bezpieczeństwa narodowego i wywiadu, Davidem Morrisonem. Podczas spotkania strony omówiły aktualne wyzwania związane z bezpieczeństwem oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy.

Jednym z kluczowych tematów rozmów był projekt Airlogix-Sentinel, który przewiduje uruchomienie produkcji ukraińskich dronów na terytorium Kanady. Według Klymenko wyprodukowane drony zostaną przekazane Siłom Obronnym Ukrainy.

„Jednym z kluczowych tematów rozmów był projekt Airlogix-Sentinel, który przewiduje uruchomienie produkcji ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych w Kanadzie. Ważne jest, że wyprodukowane drony zostaną przekazane Siłom Obronnym Ukrainy. Podkreślił, że Ukraina jest zainteresowana rozszerzeniem współpracy technologicznej i uruchamianiem nowych linii produkcyjnych. Nasze doświadczenie i technologie w połączeniu z możliwościami przemysłowymi i finansowymi partnerów otwierają znaczące perspektywy dla wzmocnienia naszej zdolności obronnej” – zaznaczył Klymenko.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego poinformował również Davida Morrisona o sytuacji bezpieczeństwa na Ukrainie, w szczególności o skutkach rosyjskich ataków.

„O sytuacji bezpieczeństwa na Ukrainie, związanej przede wszystkim ze skutkami rosyjskich ataków. Podkreślił, że wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy ma kluczowe znaczenie” – zaznaczył Klymenko.

Ukraina jest zainteresowana rozszerzeniem współpracy w zakresie technologii obronnych z Kanadą, w szczególności w zakresie tworzenia wspólnych zakładów produkcyjnych oraz wykorzystania potencjału przemysłowego i finansowego partnerów do wzmocnienia zdolności obronnych.

Informację tę przekazał 13 listopada sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Ihor Klymenko w mediach społecznościowych.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że do programu FREYJA dołączyło już 11 państw. Według niego Europa musi rozwijać własną produkcję rakiet przeciwrakietowych i stworzyć niezależny system obrony przeciwrakietowej, ponieważ niewiele krajów na świecie dysponuje takimi zdolnościami produkcyjnymi.

Wcześniej Zełenski omówił w Danii kwestię produkcji dronów morskich, radarów oraz systemu Freyja.

Ukraina chce przetestować system przeciwrakietowy FREYJA już tej zimy — powiedział Zełenski.

Pierwsze testy bojowe przechwytującego modułu systemu przeciwrakietowego Freyja, opracowywanego w ramach koalicji dziesięciu państw, zaplanowano na połowę 2027 roku. Informację tę przekazała 30 września podczas szczytu poświęconego obronności i przestrzeni kosmicznej w Brukseli dyrektor generalna firmy zbrojeniowej FirePoint, Iryna Terekh.

Ukraina pracuje nad rozszerzeniem Koalicji Antybalistycznej w celu stworzenia skutecznego, dostępnego i nadającego się do produkcji na dużą skalę systemu przeciwdziałania wrogim rakietom, którego testy zaplanowano na bieżący rok.

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