基辅州首家新概念麦当劳餐厅开业

位于基辅州奥布希夫市的一家新概念麦当劳餐厅正式开业。这是该品牌在乌克兰开设的第132家门店，也是麦当劳在奥布希夫市的首家餐厅。

新餐厅的主要特色在于重新规划了取餐区，并采用了更开放的厨房空间设计。

餐厅摒弃了传统的大型取餐台，改设了更为紧凑的取餐区。针对通过手机应用程序下单的订单，餐厅专门设置了独立取餐柜，顾客可自行从柜中取走餐品。

与此同时，顾客在店内直接下单的外带订单，将由员工亲自递交给顾客。

与以往一样，顾客仍可使用自助点餐终端和“麦当劳得来速”服务。

奥布霍夫的这家餐厅成为乌克兰首家采用此类服务模式的麦当劳门店。

新餐厅的开业为该市创造了约60个新的就业岗位。

公司强调，该餐厅与乌克兰所有麦当劳餐厅一样，均严格遵守强化版安全规定。

具体而言，当响起防空警报时，餐厅将暂时停止服务，以便员工和顾客能够前往最近的避难所。待防空警报解除后，餐厅将恢复营业。

麦当劳乌克兰有限公司（PII）通报了这一消息。

麦当劳快餐连锁正在乌克兰的波尔塔瓦和切尔尼戈夫两座城市，测试黄色级别空袭警报期间的新运营流程。

需要提醒的是，空袭警报会迫使麦当劳餐厅暂时停止服务，并疏散顾客和员工。 此类中断给员工带来了额外困难，因为他们不仅需要中断工作流程，还必须在疏散期间及返回餐厅后完成额外的体力劳动。

在基辅，10月19日夜间俄罗斯袭击后，位于舒利亚夫卡的麦当劳餐厅受损。该店将暂停营业两天。

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