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Новости Украина

Елена Зеленская появилась на публике после слухов об исчезновении

UA NEWS 13 Ноября 2026 15:39
Елена Зеленская появилась на публике после слухов об исчезновении

Первая леди Украины посетила мероприятие, приуроченное ко Дню сотрудничества, в Звягеле в Житомирской области. 

Ее появление произошло на фоне обсуждений в сети из-за отсутствия на недавней церемонии награждения украинских художников.

Для мероприятия Зеленская выбрала темно-шоколадный костюм с свободным жакетом и прямыми брюками, светлую блузку и туфли-лодочки. Образ дополнили серебристые серьги.

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Источник: Instagram Елены Зеленской.

Ранее Елена Зеленская продемонстрировала изысканные образы во время визита в Нью-Йорк.

До этого Елена Зеленская стала героиней обложки ELLE Литва.

Также первая леди Украины Елена Зеленская дополнила свой образ аксессуаром ручной работы от украинского бренда Gunia Project.

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