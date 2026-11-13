Olena Zełenska pojawiła się publicznie po pojawieniu się plotek o jej zaginięciu
Pierwsza dama Ukrainy wzięła udział w wydarzeniu z okazji Dnia Współdziałania w Zviaheli w obwodzie żytomierskim.
Jej pojawienie się miało miejsce na tle dyskusji w sieci dotyczących jej nieobecności na niedawnej ceremonii wręczenia nagród ukraińskim artystom.
Na tę okazję Zełenska wybrała ciemnoczekoladowy garnitur z luźną marynarką i prostymi spodniami, jasną bluzkę oraz czółenka. Stylizację dopełniały srebrne kolczyki.
Źródło: Instagram Oleny Zełenskiej.
Wcześniej Olena Zełenska zaprezentowała eleganckie stylizacje podczas wizyty w Nowym Jorku.
Wcześniej Olena Zełenska pojawiła się na okładce magazynu „ELLE Litwa”.
Ponadto pierwsza dama Ukrainy Olena Zełenska uzupełniła swoją stylizację ręcznie wykonanym dodatkiem ukraińskiej marki Gunia Project.