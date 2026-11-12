В Виннице двое мужчин вымогали 5500 долларов за несуществующий долг

В Виннице задержали двух мужчин в возрасте 36 и 38 лет, которых подозревают в вымогательстве денег у 45-летнего местного жителя.

По данным следствия, в октябре они под надуманным предлогом начали вымогать у мужчины 5500 долларов, якобы задолженных одному из них еще с 2025 года.

Во время личной встречи фигуранты установили срок возврата средств, применяя психологическое давление и физическую силу.

Потерпевший согласился на их требования, но обратился в правоохранительные органы. Соучастников задержали во время передачи денег. В их жилищах и автомобилях провели обыски.

Мужчинам сообщили о подозрении в вымогательстве, совершенном группой лиц в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей. В случае доказательства вины им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Винницкая областная прокуратура

26 октября Высший антикоррупционный суд приговорил бывшую заместительницу председателя Дзержинского районного суда Харькова к восьми годам лишения свободы за получение 4 тысяч долларов США неправомерной выгоды. За эти средства экс-судья должна была вынести решение о возврате обвиняемому изъятых в ходе расследования более 30 тысяч долларов.

Напомним, осужденный за взятку судья из Закарпатья досрочно вышел из колонии.

Высший антикоррупционный суд 7 сентября избрал меру пресечения депутату Волынского областного совета, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в строительстве многоквартирного дома в Луцке.

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