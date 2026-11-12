Еврокомиссия призвала срочно возобновить работу Starshield для Украины

В Брюсселе заявили о необходимости немедленно возобновить работу американской спутниковой системы Starshield, которая важна для защиты населения и территории Украины.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Томас Ренье подчеркнул, что этот призыв связан с сообщениями о перебоях в спутниковой связи в Украине.

Из-за повторяющихся ограничений скорости работы терминалов во время движения украинские военные столкнулись с проблемами связи, в частности при противодействии российским ударным дронам.

Украинские подразделения фиксируют значительные перебои в работе спутниковой системы Starshield по всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 12 ноября после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично позвонил основателю компании SpaceX Илону Маску с требованием отменить ограничения скорости и работы Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink для украинских военных.

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