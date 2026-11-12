Єврокомісія закликала терміново відновити роботу Starshield для України

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У Брюсселі заявили про необхідність негайно відновити роботу американської супутникової системи Starshield, яка важлива для захисту українського населення та території.

Речник Єврокомісії Томас Реньє наголосив, що заклик пов’язаний із повідомленнями про перебої супутникового зв’язку в Україні.

Через повторні обмеження швидкості роботи терміналів під час руху українські військові зіткнулися з проблемами зв’язку, зокрема під час протидії російським ударним дронам.

Українські підрозділи фіксують значні перебої в роботі супутникової системи Starshield по всій лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Про це президент Володимир Зеленський заявив 12 листопада після доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп особисто зателефонував засновнику компанії SpaceX Ілону Маску з вимогою скасувати обмеження швидкості та роботи Starshield - військової версії супутникової системи Starlink для українських військових.

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