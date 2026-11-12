W Brukseli ogłoszono, że konieczne jest natychmiastowe wznowienie działania amerykańskiego systemu satelitarnego Starshield, który ma kluczowe znaczenie dla ochrony ludności i terytorium Ukrainy.

Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Renier podkreślił, że apel ten wynika z doniesień o zakłóceniach w łączności satelitarnej na Ukrainie.

Z powodu powtarzających się ograniczeń prędkości działania terminali podczas przemieszczania się ukraińskie siły zbrojne napotkały problemy z łącznością, zwłaszcza podczas zwalczania rosyjskich dronów bojowych.

Ukraińskie oddziały odnotowują znaczne zakłócenia w działaniu systemu satelitarnego Starshield na całej linii frontu oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o tym 12 listopada po wysłuchaniu raportów ministra obrony Jewhenija Chmary oraz głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy Mykoły Drapato.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump osobiście zadzwonił do założyciela firmy SpaceX, Elona Muska, z żądaniem zniesienia ograniczeń prędkości i działania Starshield – wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink dla ukraińskich sił zbrojnych.

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