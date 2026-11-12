Лидеры ЕС в Дублине пообещали дальнейшую военную и экономическую поддержку Украины

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта обнародовали совместное заявление по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

Руководители европейских институтов приветствовали мирные переговоры, состоявшиеся на этой неделе в Абу-Даби с участием представителей ЕС, и заверили в неизменной финансовой, военной и политической поддержке Украины на пути к справедливому миру и членству в Евросоюзе.

В заявлении отмечается, что на следующем заседании Европейского совета 26–27 ноября лидеры ЕС обсудят насущные потребности Украины в финансировании на 2027 год на основе предложений Еврокомиссии. Параллельно Европейская комиссия представит 22-й пакет санкций против России, чтобы обеспечить Украине сильную переговорную позицию и побудить РФ к реальным шагам по прекращению войны.

Кроме того, в преддверии очередной военной зимы Еврокомиссия мобилизует 500 генераторов из резервов rescEU, содействует созданию центров экстренной помощи, а также обеспечивает доставку четырех понтонных мостов из Норвегии и 200 автобусов.

Источник: Европейская комиссия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в Дублине заявил, что поддержка Украины со стороны европейских стран имеет решающее значение, поскольку, по его словам, «поддержки со стороны США больше нет».

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