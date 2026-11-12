欧盟领导人于都柏林承诺将继续向乌克兰提供军事和经济支持

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩和欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔在都柏林举行的欧洲政治共同体峰会期间，与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基举行会谈后发表了联合声明。

欧洲机构领导人对本周在阿布扎比举行的、有欧盟代表参与的和平谈判表示欢迎，并保证在乌克兰迈向公正和平及加入欧盟的道路上，将继续提供坚定不移的财政、军事和政治支持。

声明指出，在11月26日至27日举行的下次欧洲理事会会议上，欧盟领导人将根据欧盟委员会的提案，讨论乌克兰2027年的紧迫融资需求。 与此同时，欧盟委员会将推出针对俄罗斯的第22轮制裁方案，以确保乌克兰在谈判中占据强势地位，并促使俄罗斯采取切实措施结束战争。

此外，在又一个“战争之冬”来临之际，欧盟委员会将从rescEU储备中调集500台发电机，协助建立紧急援助中心，并确保从挪威运送四座浮桥和200辆巴士。

来源：欧盟委员会。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在都柏林表示，欧洲各国对乌克兰的支持至关重要，因为据他所说，“美国的支持已经不复存在”。

泽连斯基向欧洲解释了为何应支持乌克兰。

科雷茨基表示，乌克兰又从欧盟获得了超过40亿欧元的援助。

需要指出的是，乌克兰此前已从欧盟获得12.4亿欧元，用于采购无人机和导弹。

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